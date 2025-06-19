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    02:08, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Мужчину спасли после укуса ядовитой змеи в Жамбылской области

    Мужчину спасли после укуса ядовитой змеи в Жамбылской области. У медиков было всего несколько часов, чтобы спасти жизнь пострадавшему, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Жамбылской области.

    змея
    Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

    В приемное отделение Мойынкумской центральной районной больницы доставили 62-летнего мужчину с признаками тяжелой интоксикации.

    Как выяснили врачи, жителя села Шыганак укусила ядовитая змея — щитомордник, когда он вышел вечером на улицу. Укус пришелся на стопу правой ноги. Уже через несколько минут пострадавший почувствовал сильную боль, а отек стремительно распространился до колена. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь.

    Прибывшая на место бригада оказала первую помощь — пациенту ввели антигистаминные препараты и обезболивающие средства. После этого его срочно доставили в больницу, где пациента осмотрел заведующий реанимационным отделением. Под наблюдением специалиста началась интенсивная терапия: инфузионное лечение, противошоковые и дезинтоксикационные мероприятия. Благодаря своевременно оказанной комплексной медицинской помощи состояние пациента начало стабилизироваться.

    Пострадавший находится под наблюдением врачей. Его жизненно важные показатели — артериальное давление, пульс и дыхание — пришли в норму. Отек спадает, болевой синдром постепенно утихает.

    больница
    Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области 16 человек пострадали от укусов клещей.

    Больницу обязали выплатить долг свыше 22 млн тенге в Жамбылской области.

     

     

    Теги:
    Здравоохранение Спасение Регионы Казахстана Регионы Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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