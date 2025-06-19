Мужчину спасли после укуса ядовитой змеи в Жамбылской области

В приемное отделение Мойынкумской центральной районной больницы доставили 62-летнего мужчину с признаками тяжелой интоксикации.

Как выяснили врачи, жителя села Шыганак укусила ядовитая змея — щитомордник, когда он вышел вечером на улицу. Укус пришелся на стопу правой ноги. Уже через несколько минут пострадавший почувствовал сильную боль, а отек стремительно распространился до колена. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь.

Прибывшая на место бригада оказала первую помощь — пациенту ввели антигистаминные препараты и обезболивающие средства. После этого его срочно доставили в больницу, где пациента осмотрел заведующий реанимационным отделением. Под наблюдением специалиста началась интенсивная терапия: инфузионное лечение, противошоковые и дезинтоксикационные мероприятия. Благодаря своевременно оказанной комплексной медицинской помощи состояние пациента начало стабилизироваться.

Пострадавший находится под наблюдением врачей. Его жизненно важные показатели — артериальное давление, пульс и дыхание — пришли в норму. Отек спадает, болевой синдром постепенно утихает.

Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области 16 человек пострадали от укусов клещей.

Больницу обязали выплатить долг свыше 22 млн тенге в Жамбылской области.