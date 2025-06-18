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    14:42, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Больницу обязали выплатить долг свыше 22 млн тенге в Жамбылской области

    Центральную райбольницу в Жамбылской области обязали выплатить долг свыше 22 миллионов тенге. Кроме того, учреждение выплатит неустойку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: Freepik

    - Согласно материалам дела, компания-истец заключила с больницей договор на поставку медикаментов и медицинских изделий. Несмотря на то, что поставка была выполнена в полном объеме, оплата от заказчика так и не поступила. В связи с этим, истец обратился в суд с требованием взыскать сумму долга, а также неустойку в размере 1 миллиона тенге, - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области.

    На судебном заседании представители медицинского учреждения признали задолженность, сославшись на проблемы с бюджетным финансированием и наличие кредиторской задолженности.

    Тем не менее, как отметил суд, нарушение порядка оплаты по договору не освобождает сторону от ответственности. В результате иск был удовлетворен частично: больницу обязали выплатить сумму основного долга, а также неустойку в размере 500 тысяч тенге и судебные расходы.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области 930 детей не смогли пройти медосмотр.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Жамбылская область Суды
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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