Больницу обязали выплатить долг свыше 22 млн тенге в Жамбылской области

- Согласно материалам дела, компания-истец заключила с больницей договор на поставку медикаментов и медицинских изделий. Несмотря на то, что поставка была выполнена в полном объеме, оплата от заказчика так и не поступила. В связи с этим, истец обратился в суд с требованием взыскать сумму долга, а также неустойку в размере 1 миллиона тенге, - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области.

На судебном заседании представители медицинского учреждения признали задолженность, сославшись на проблемы с бюджетным финансированием и наличие кредиторской задолженности.

Тем не менее, как отметил суд, нарушение порядка оплаты по договору не освобождает сторону от ответственности. В результате иск был удовлетворен частично: больницу обязали выплатить сумму основного долга, а также неустойку в размере 500 тысяч тенге и судебные расходы.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области 930 детей не смогли пройти медосмотр.