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    15:39, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Заберите пенсию: в ЕНПФ остаются неизъятые 37 млрд тенге

    ЕНПФ напоминает: важно вовремя обращаться за пенсионными выплатами — как самим пенсионерам, так и наследникам умерших вкладчиков, передает агентство Kazinform.

    пенсия
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    ЕНПФ ежегодно сверяет данные с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» (ЦОН), чтобы найти людей, достигших пенсионного возраста и не обратившихся за выплатами. Если человек уже получает государственную пенсию, а у него есть накопления в ЕНПФ, выплаты из ЕНПФ начнутся автоматически (проактивно).

    По данным на 1 июня этого года:

    • Общая сумма невостребованных накоплений составляет 37,3 млрд тенге на 264 695 счетах.

    • 148 335 умерших — их средства могут получить наследники.

    • 59 800 уехали за границу на ПМЖ.

    • 56 560 не обратились в ЦОН для оформления пенсии.

    Как получить пенсионные выплаты?

    1. Пенсионер не обращался за накоплениями
      Нужно обратиться в ЦОН по месту жительства для оформления пенсий и начала выплат из ЕНПФ.
    2. Выезд на ПМЖ
      Лица, выехавшие за пределы Казахстана, могут получить накопления при наличии соответствующих документов.
    3. В случае смерти вкладчика

    • Выплачивается сумма на погребение (до 94 МРП, но не больше остатка на счёте).

    • Остальные накопления передаются наследникам.
      Нужно обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти. Если срок пропущен — обращаться в суд.

    Ранее минимальный размер пенсии в Казахстане озвучили в Минтруда.

    Теги:
    ЕНПФ Пенсионеры Пенсия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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