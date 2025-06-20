Заберите пенсию: в ЕНПФ остаются неизъятые 37 млрд тенге

ЕНПФ ежегодно сверяет данные с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» (ЦОН), чтобы найти людей, достигших пенсионного возраста и не обратившихся за выплатами. Если человек уже получает государственную пенсию, а у него есть накопления в ЕНПФ, выплаты из ЕНПФ начнутся автоматически (проактивно).

По данным на 1 июня этого года:

Общая сумма невостребованных накоплений составляет 37,3 млрд тенге на 264 695 счетах .

148 335 умерших — их средства могут получить наследники.

59 800 уехали за границу на ПМЖ.

56 560 не обратились в ЦОН для оформления пенсии.

Как получить пенсионные выплаты?

Пенсионер не обращался за накоплениями

Нужно обратиться в ЦОН по месту жительства для оформления пенсий и начала выплат из ЕНПФ. Выезд на ПМЖ

Лица, выехавшие за пределы Казахстана, могут получить накопления при наличии соответствующих документов. В случае смерти вкладчика

Выплачивается сумма на погребение (до 94 МРП, но не больше остатка на счёте).

Остальные накопления передаются наследникам.

Нужно обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти. Если срок пропущен — обращаться в суд.

Ранее минимальный размер пенсии в Казахстане озвучили в Минтруда.