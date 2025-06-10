Минимальный размер пенсии в Казахстане озвучили в Минтруда

- Минимальный размер пенсии лицам, имеющим стаж до 1998 года, при полном стаже для мужчин 25 лет и для женщин 20 лет, составляет 62,7 тысячи тенге. Если мы говорим о минимальном размере базовой пенсии - она предназначена для всех граждан, в том числе не имеющих трудового стажа, ее размер составляет 70% от прожиточного минимума или 32,3 тысячи тенге, - сообщила вице-министр.

Она добавила, что в Казахстане выстроена многоуровневая пенсионная система, и пенсионные выплаты, осуществляемые из республиканского бюджета, - это только одна из составляющих совокупной пенсии.

- Поэтому, что касается достаточности, эта пенсия всегда привязана к трудовому доходу, который получал человек до выхода на пенсию, - отметила Виктория Шегай.

Ранее в Минтруда озвучили средний размер пенсии казахстанцев.