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    12:27, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Минимальный размер пенсии в Казахстане озвучили в Минтруда

    Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай на брифинге в Правительстве озвучила минимальный размер пенсии в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Виктория Шегай
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    - Минимальный размер пенсии лицам, имеющим стаж до 1998 года, при полном стаже для мужчин 25 лет и для женщин 20 лет, составляет 62,7 тысячи тенге. Если мы говорим о минимальном размере базовой пенсии - она предназначена для всех граждан, в том числе не имеющих трудового стажа, ее размер составляет 70% от прожиточного минимума или 32,3 тысячи тенге, - сообщила вице-министр. 

    Она добавила, что в Казахстане выстроена многоуровневая пенсионная система, и пенсионные выплаты, осуществляемые из республиканского бюджета, - это только одна из составляющих совокупной пенсии. 

    - Поэтому, что касается достаточности, эта пенсия всегда привязана к трудовому доходу, который получал человек до выхода на пенсию, - отметила Виктория Шегай. 

    Ранее в Минтруда озвучили средний размер пенсии казахстанцев.

     

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Пенсия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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