В Минтруда озвучили средний размер пенсии казахстанцев

Как сообщили в ведомстве, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 450,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 943,4 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 471 тыс. человек.

- Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 784 тенге, базовой пенсии – 47 616 тенге, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

В Минтруда напомнили, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).