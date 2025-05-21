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    09:43, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Минтруда озвучили средний размер пенсии казахстанцев

    Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана озвучило средний размер пенсии в стране, передает агентство Kazinform.

    пенсия
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Как сообщили в ведомстве, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 450,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 943,4 млрд тенге.

    По состоянию на 1 мая 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 471 тыс. человек.

    - Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 784 тенге, базовой пенсии – 47 616 тенге, - говорится в сообщении. 

    Отмечается, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

    Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

    Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

    В Минтруда напомнили, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

     

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Пенсионеры Пенсия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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