Забастовка сценаристов рушит экономику Голливуда

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Сотни профессионалов кино проходят маршем перед главными студиями Голливуда - в среду исполнилось 100 дней с начала забастовки писателей и сценаристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.



«Мы останемся здесь, — говорит сценарист Айрин Тернер AFPTV. - Студии должны перестать говорить о том, сколько денег они зарабатывают, и платить».

Для актеров Уильяма Голдмана и Дэна Гарзы одна из самых страшных составляющих забастовки — это её влияние на город Лос-Анджелес.

«Многие предприятия зависят от этой отрасли, поэтому закрываются не только кино и телевидение, но и все, что с ними связано», — говорит Голдман.