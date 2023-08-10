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Забастовка сценаристов рушит экономику Голливуда

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Августа 2023, 07:29
Забастовка сценаристов рушит экономику Голливуда кадр из видео: euronews.com

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Сотни профессионалов кино проходят маршем перед главными студиями Голливуда - в среду исполнилось 100 дней с начала забастовки писателей и сценаристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Мы останемся здесь, — говорит сценарист Айрин Тернер AFPTV. - Студии должны перестать говорить о том, сколько денег они зарабатывают, и платить».

Для актеров Уильяма Голдмана и Дэна Гарзы одна из самых страшных составляющих забастовки — это её влияние на город Лос-Анджелес.

«Многие предприятия зависят от этой отрасли, поэтому закрываются не только кино и телевидение, но и все, что с ними связано», — говорит Голдман.

Профсоюз сценаристов кино и телевиденияSAG-AFTRA объявил в мае о провале переговоров с киностудиями. Гильдия актёров Америки, объединяющая 160 тысяч артистов, присоединилась к забастовке сценаристов. О своей поддержке заявил звезда Голливуда Мэтт Деймон.
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