Забастовка медработников в Южной Корее: только 5% врачей-стажеров вернулись к работе

В Южной Корее только 5% врачей-стажеров, покинувшие свои рабочие места три месяца назад, вернулись в больницы несмотря на затянувшуюся забастовку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на понедельник к работе вернулись только 659 врачей.

На прошлой неделе апелляционный суд Сеула отклонил иск, поданный медицинским сообществом с целью заблокировать план правительства. Вице-министр здравоохранения Пак Мин Су сообщил журналистам, что решение суда «окончательно утвердило» план по увеличению числа студентов-медиков.

- Я снова призываю медицинское сообщество прекратить коллективные действия и принять участие в конструктивном диалоге, – сказал Пак.

Однако большинство бастующих врачей-стажеров призывают правительство быстрее принять их отставки, обещая не отступать и искать другие карьерные пути в медицине, не становясь специалистами в крупных больницах. Многие медики сообщили, что их отставки не принимаются и при этом им угрожают приостановкой лицензий.

- Что ему (правительству – примечание автора) нужно сделать, так это просто принять наши отставки и дать нам возможность найти новый путь в медицине, – сказал один из врачей.

По словам бастующих, решение о возвращении к работе теперь полностью зависит от каждого индивидуально, и их возвращение не будет осуждено коллегами.

- Никто не осудит тех, кто решит вернуться к работе по личным причинам. Такое мнение сформировалось, главным образом, потому что некоторые из них испытывают экономические трудности и занимаются частным репетиторством или доставкой, – сказал другой врач.

Напомним, конце февраля из 13 тысяч врачей-стажеров страны более 90% объявили забастовку в виде массовых увольнений в знак протеста против решения правительства увеличить квоту приема в медицинские учебные заведения на 2 000 мест. Позже к ним в поддержку присоеденились профессора медицины и подали заявления об уходе.