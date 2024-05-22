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    14:14, 22 Май 2024 | GMT +6

    Забастовка медработников в Южной Корее: только 5% врачей-стажеров вернулись к работе

    Врачи, южная корея
    Фото: freepik.com

    В Южной Корее только 5% врачей-стажеров, покинувшие свои рабочие места три месяца назад, вернулись в больницы несмотря на затянувшуюся забастовку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на понедельник к работе вернулись только 659 врачей.

    На прошлой неделе апелляционный суд Сеула отклонил иск, поданный медицинским сообществом с целью заблокировать план правительства. Вице-министр здравоохранения Пак Мин Су сообщил журналистам, что решение суда «окончательно утвердило» план по увеличению числа студентов-медиков.

    - Я снова призываю медицинское сообщество прекратить коллективные действия и принять участие в конструктивном диалоге, – сказал Пак.

    Однако большинство бастующих врачей-стажеров призывают правительство быстрее принять их отставки, обещая не отступать и искать другие карьерные пути в медицине, не становясь специалистами в крупных больницах. Многие медики сообщили, что их отставки не принимаются и при этом им угрожают приостановкой лицензий.

    - Что ему (правительству – примечание автора) нужно сделать, так это просто принять наши отставки и дать нам возможность найти новый путь в медицине, – сказал один из врачей.

    По словам бастующих, решение о возвращении к работе теперь полностью зависит от каждого индивидуально, и их возвращение не будет осуждено коллегами.

    - Никто не осудит тех, кто решит вернуться к работе по личным причинам. Такое мнение сформировалось, главным образом, потому что некоторые из них испытывают экономические трудности и занимаются частным репетиторством или доставкой, – сказал другой врач.

    Напомним, конце февраля из 13 тысяч врачей-стажеров страны более 90% объявили забастовку в виде массовых увольнений в знак протеста против решения правительства увеличить квоту приема в медицинские учебные заведения на 2 000 мест. Позже к ним в поддержку присоеденились профессора медицины и подали заявления об уходе. 

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Корея Врачи Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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