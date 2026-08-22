Забастовка Hyundai Motor остановила производство на заводах в Южной Корее

Профсоюз Hyundai Motor начал полномасштабную забастовку после того, как не смог договориться с руководством о повышении заработной платы. Акция стала первой восьмичасовой забастовкой работников компании за 10 лет и уже привела к остановке производства на нескольких заводах в Южной Корее, передает Kazinform со ссылкой на Yonhup .

В акции участвуют около 39 тысяч членов профсоюза. Производственные линии заводов Hyundai Motor в Ульсане, Чонджу и Асане остановлены в две смены общей продолжительностью 16 часов.

Переговоры о зарплате между профсоюзом и руководством продолжаются с мая. С учетом пятничной акции работники провели в общей сложности 60 часов забастовок.

По оценкам отраслевых источников, продолжение протестов может привести к производственным потерям примерно в 55,2 тыс. автомобилей, а недополученные продажи уже оцениваются более чем в 2,3 трлн вон ($1,64 млрд).

Профсоюз планирует дополнительные четырехчасовые забастовки в понедельник и вторник. Среди требований работников — повышение зарплаты, выплата премии, зависящей от результатов работы, восстановление уволенных членов профсоюза и продление пенсионного возраста.

Ситуация может затронуть и Kia, дочернюю компанию Hyundai Motor. Ее профсоюз в пятницу одобрил план частичных забастовок со среды по пятницу после того, как также не смог договориться с руководством о зарплате.

Работники Kia требуют увеличить базовую зарплату и выплатить премию в размере 30% операционной прибыли компании за прошлый год. Если запланированные акции состоятся, это станет первой забастовкой Kia за шесть лет.

Ранее профсоюз южнокорейской компании Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55 лет.