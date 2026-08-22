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    Забастовка Hyundai Motor остановила производство на заводах в Южной Корее

    Профсоюз Hyundai Motor начал полномасштабную забастовку после того, как не смог договориться с руководством о повышении заработной платы. Акция стала первой восьмичасовой забастовкой работников компании за 10 лет и уже привела к остановке производства на нескольких заводах в Южной Корее, передает Kazinform со ссылкой на Yonhup.

    Забастовка Hyundai Motor остановила производство на заводах в Южной Корее
    Фото: Yonhup

    В акции участвуют около 39 тысяч членов профсоюза. Производственные линии заводов Hyundai Motor в Ульсане, Чонджу и Асане остановлены в две смены общей продолжительностью 16 часов.

    Переговоры о зарплате между профсоюзом и руководством продолжаются с мая. С учетом пятничной акции работники провели в общей сложности 60 часов забастовок.

    По оценкам отраслевых источников, продолжение протестов может привести к производственным потерям примерно в 55,2 тыс. автомобилей, а недополученные продажи уже оцениваются более чем в 2,3 трлн вон ($1,64 млрд).

    Профсоюз планирует дополнительные четырехчасовые забастовки в понедельник и вторник. Среди требований работников — повышение зарплаты, выплата премии, зависящей от результатов работы, восстановление уволенных членов профсоюза и продление пенсионного возраста.

    Ситуация может затронуть и Kia, дочернюю компанию Hyundai Motor. Ее профсоюз в пятницу одобрил план частичных забастовок со среды по пятницу после того, как также не смог договориться с руководством о зарплате.

    Работники Kia требуют увеличить базовую зарплату и выплатить премию в размере 30% операционной прибыли компании за прошлый год. Если запланированные акции состоятся, это станет первой забастовкой Kia за шесть лет.

    Ранее профсоюз южнокорейской компании Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55 лет.

    Автопромышленность Протесты в мире Южная Корея Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор