Сотрудники Samsung впервые в истории компании устроили забастовку

В пятницу профсоюз южнокорейской компании Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55 лет. Работники технологического конгломерата добиваются повышения зарплаты, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Забастовка происходит в то время, когда Samsung Electronics борется за доминирующие позиции среди других технологических компаний по производству чипов памяти — важнейшего компонента передовых систем искусственного интеллекта.

Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), в котором состоят 28 тысяч членов (это пятая часть всех работников компании), заявил, что сотрудники компании в Сеуле не выйдут на работу на один день — в пятницу 7 июня, которая выпадает между государственным праздником в четверг и выходными.

Представители профсоюза заявили, что несколько раундов переговоров о повышении зарплаты и премиях с руководством технологического гиганта сорвались.

- Цель сегодняшней забастовки — провести конструктивный разговор с руководством, — заявил официальный представитель NSEU Ли Хен Кук.

Samsung Electronics заявила, что забастовка не повлияла на производство и деловую активность компании.

- Мы искренне сотрудничали с профсоюзом и продолжим переговоры с ним, — цитирует Reuters представителя компании.

По словам аналитиков, забастовка вряд ли мгновенно окажет влияние на производство или поставки полупроводников, однако создаст дополнительное давление на компанию, которая стремится к наращиванию влияния в области разработки искусственного интеллекта.

Компания пережила несколько тяжелых лет. За историческим дефицитом компьютерных чипов во время пандемии коронавируса последовало падение спроса на них в прошлом году. Однако благодаря буму искусственного интеллекта дела компании пошли на поправку. В мае Samsung сообщила о более чем десятикратном росте операционной прибыли в первом квартале на фоне прогнозов высокого спроса на ИИ и чипов высокого класса.

Подавляющее большинство передовых микрочипов в мире производится всего в двух местах: Тайване и Южной Корее. Тайваньская промышленность более крупная и доминирующая, Южная Корея стремится бросить ей вызов.