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    17:13, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Сотрудники Samsung впервые в истории компании устроили забастовку

    Samsung
    Фото: bbc.com

    В пятницу профсоюз южнокорейской компании Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55 лет. Работники технологического конгломерата добиваются повышения зарплаты, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС. 

    Забастовка происходит в то время, когда Samsung Electronics борется за доминирующие позиции среди других технологических компаний по производству чипов памяти — важнейшего компонента передовых систем искусственного интеллекта.

    Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), в котором состоят 28 тысяч членов (это пятая часть всех работников компании), заявил, что сотрудники компании в Сеуле не выйдут на работу на один день — в пятницу 7 июня, которая выпадает между государственным праздником в четверг и выходными.

    Представители профсоюза заявили, что несколько раундов переговоров о повышении зарплаты и премиях с руководством технологического гиганта сорвались.

    - Цель сегодняшней забастовки — провести конструктивный разговор с руководством, — заявил официальный представитель NSEU Ли Хен Кук.

    Samsung Electronics заявила, что забастовка не повлияла на производство и деловую активность компании.

    - Мы искренне сотрудничали с профсоюзом и продолжим переговоры с ним, — цитирует Reuters представителя компании.

    По словам аналитиков, забастовка вряд ли мгновенно окажет влияние на производство или поставки полупроводников, однако создаст дополнительное давление на компанию, которая стремится к наращиванию влияния в области разработки искусственного интеллекта.

    Компания пережила несколько тяжелых лет. За историческим дефицитом компьютерных чипов во время пандемии коронавируса последовало падение спроса на них в прошлом году. Однако благодаря буму искусственного интеллекта дела компании пошли на поправку. В мае Samsung сообщила о более чем десятикратном росте операционной прибыли в первом квартале на фоне прогнозов высокого спроса на ИИ и чипов высокого класса.

    Подавляющее большинство передовых микрочипов в мире производится всего в двух местах: Тайване и Южной Корее. Тайваньская промышленность более крупная и доминирующая, Южная Корея стремится бросить ей вызов.

    Теги:
    Технологии В мире Корея Мировые новости ИИ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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