15 Мая 2022 21:50

Заасфальтируют 230 улиц в Атырау в этом году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в этом году положат асфальт на 230 улицах, сделают новые развязки на перекрестках. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Кайноллаев, дорожные работы в городе начались весной. Для предотвращения заторов из машин в этом году будут реконструированы автомобильные дороги на пяти улицах общей протяженностью 21,1 км. Сегодня уже ведутся дорожно-строительные работы на 2,8 км улицы Мухтара Ауэзова и на отрезке в 5,7 км участка микрорайон Балыкши - Зарослый.

«В пригородных микрорайонах Еркинкала-2, Зарослый-1, Ракуша, Балауса и других ведутся работы по асфальтированию улиц. Всего планируется уложить новое покрытие на 239 улицах общей длиной 135,8 км», – проинформировал Е. Хайноллаев.

По его словам, кроме прокладки асфальта начнется ямочный ремонт на 25 тыс. кв. км дорог города и пригородных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в регионе в этом году отремонтируют более 200 км автодорог.