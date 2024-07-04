С момента создания Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году совокупный валовой внутренний продукт стран-участниц увеличился в 13 раз. Об этом заявил заместитель председателя Казахстанского института общественного развития, научный сотрудник Института востоковедения, китаевед Олжас Бейсенбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эксперт считает, что государствам-членам ШОС следует развивать сотрудничество в сфере цифровой трансформации и информационно-коммуникационных технологий.

— В июне этого года ШОС запустила Альянс городского информационного моделирования (CIM), который меняет способы планирования, проектирования, строительства и управления городами. Там 11 китайских учреждений, в том числе Китайская академия строительных исследований и Университет Цинхуа, совместно предлагают технологию CIM членам ШОС. В организации уже давно говорят о развитии «умного города».

В мае 2024 года среди членов ШОС сформировался новый альянс по направлению цифровизации промышленности города. В число первых 83 членов альянса входят компании центров обработки данных, такие как China Mobile, Huawei, а также поставщики услуг Интернета вещей (IoT), такие как Haier Cosmoplat. С нашей стороны странам ШОС предлагаются совместные проекты — от создания спутников до внедрения цифровых платформ. На основе спутниковых группировок стран ШОС, космические снимки позволяют осуществлять оперативный космический мониторинг чрезвычайных ситуаций, природных ресурсов, антропогенного воздействия и других аспектов, — заявил востоковед в беседе с корреспондентом агентства на полях саммита ШОС.

По словам Олжаса Бейсенбаева, в странах ШОС постепенно развивается цифровая экономика.

— В 2021 году совокупный ВВП членов ШОС достигнет около 23,3 триллиона долларов, что составляет около 25 процентов мирового ВВП, что в 13 раз больше, чем при ее создании в 2001 году. Общий объем внешней торговли членов ШОС по состоянию на 2021 год составит 6,6 триллиона долларов, что в 100 раз больше, чем 20 лет назад, — сказал он.

Эксперт считает, что страны — члены ШОС должны заключить соглашения в сфере информационной безопасности, чтобы не вмешиваться во внутренние дела друг друга и взаимно поддерживать коллег в этом отношении.

— Сейчас некоторые эксперты говорят о цифровом суверенитете. В прошлом году из-за киберпреступности во всем мире было потеряно около 3,5 миллиарда долларов. Нам нужно подумать о защите нашего киберпространства, а также о правах потребителей. Это делает сотрудничество в сфере кибербезопасности еще более важным для стран ШОС, — считает ученый.

Он также добавил, что образование и наука — одно из направлений, которые необходимо развивать в рамках ШОС.