В прошлом году инвестиции из Великобритании в казахстанскую экономику выросли на 20% и составили 795 млн долларов. Такие данные привел в своей речи министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Мурата Нуртлеу, ядром двустороннего сотрудничества Казахстана и Великобритании являются торгово-экономические и инвестиционные связи. В этом контексте обе страны подтвердили общее желание и дальше расширять отношения и поддерживать взаимовыгодные проекты и инициативы.

— Наряду с привлечением передовых технологий в нашу страну были обсуждены вопросы развития важнейшего научно-исследовательского потенциала. В прошлом году двусторонний товарооборот составил 1,2 млрд долларов. За двадцать лет объем прямых британских инвестиций достиг 17 млрд долларов. В прошлом году инвестиции из Великобритании в казахстанскую экономику выросли на 20% и составили 795 млн долларов, — сообщил глава МИД Казахстана.

Он отметил, что в настоящее время около 600 предприятий, созданных с участием капитала британского бизнеса, вносят свой вклад в развитие страны. Среди них известные компании Shell, RioTinto, Ernst and Young, AstraZeneca и другие.

— Однако есть мнение, что наш потенциал в сфере экономики до сих пор используется не в полной мере. Поэтому видится необходимым наращивать темпы взаимодействия. В ходе переговоров особо подчеркнули роль Великобритании в недавнем выходе авиакомпании «Эйр Астана» на IPO и создании Международного финансового центра «Астана». Учитывая недавно принятую в Лондоне Дорожную карту по ископаемым минералам, рассмотрели возможность реализации передовых проектов в области важных сырьевых ресурсов, развития Транскаспийского международного транспортного коридора и зеленой энергии, — рассказал М. Нуртлеу.

Вместе с тем, по его словам, стороны договорились о совместной работе по преодолению глобальных вызовов, в том числе борьбы с изменением климата, охране окружающей среды и эффективному управлению водными ресурсами.