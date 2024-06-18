За взятки в 14,6 млн тенге осуждены чиновники в Туркестанской области

Осужден и.о. заместителя руководителя Управления цифровизации Туркестанской области за коррупцию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикорррупционное ведомство.

Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкент оглашен приговор в отношении и.о. заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Мырзасеитова М., руководителя отдела этого же Управления Жолсеитова А. и предпринимателя Исакова Э.

Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов помимо этого - подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя Отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами Исакова в сумме 903 тыс. тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий.

Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Исакова за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель Аппарата акима Отырарского района Маулен А.

Приговором суда Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Искакову - 7 лет, Жолсеитову - 4 года.

Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

В отношении Маулен судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью. Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного Управления цифровизации.

Приговор в законную силу не вступил.