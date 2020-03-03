+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 3 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За вывоз грязи на проезжую часть оштрафовали водителя грузовика в Алматы

3 Марта 2020 21:53
Поделиться:
За вывоз грязи на проезжую часть оштрафовали водителя грузовика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за вывоз грязи на проезжую часть оштрафовали водителя грузовика, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Новости по теме
Более 85 млн тенге штрафов взыскали с жителей павлодарские полицейские и судоисполнители
Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау Более 40 тысяч казахстанцев наказаны за шум в ночное время в 2019 году Задержанного в состоянии опьянения жамбылского водителя лишили прав на семь лет

Факт правонарушения выявлен в ходе анализа сообщений, поступивших посредством социальных сетей.

На видео, запечатленным пользователем, видно, как водитель большегруза, выезжая из Иле-Алатауского национального парка на улицу Жандосова, допустил загрязнение дорожного покрытия на дорогах мегаполиса.

«Грязь с колес его махины оказалась разбросана по проезжей части. Мер по незамедлительному устранению последствий правонарушений водителем принято не было», – информировал командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Манап Саттаров.

Таким образом, в его действии усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 603 ч. 1 КоАП РК. 47-летний гр. Б. привлечен к административной ответственности. Также с ним проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных правонарушений.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив