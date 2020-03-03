За вывоз грязи на проезжую часть оштрафовали водителя грузовика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за вывоз грязи на проезжую часть оштрафовали водителя грузовика, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Факт правонарушения выявлен в ходе анализа сообщений, поступивших посредством социальных сетей.

На видео, запечатленным пользователем, видно, как водитель большегруза, выезжая из Иле-Алатауского национального парка на улицу Жандосова, допустил загрязнение дорожного покрытия на дорогах мегаполиса.

«Грязь с колес его махины оказалась разбросана по проезжей части. Мер по незамедлительному устранению последствий правонарушений водителем принято не было», – информировал командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Манап Саттаров.

Таким образом, в его действии усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 603 ч. 1 КоАП РК. 47-летний гр. Б. привлечен к административной ответственности. Также с ним проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных правонарушений.