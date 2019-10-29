За вымогательство в Туркестанской области задержана группа лиц

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве, сообщает пресс-служба департамента полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, в Казыгуртский РОП с заявлением обратился житель Ордабасинского района, работающий водителем в одном из таксопарков города Шымкента. Потерпевший сообщил, что двое молодых людей избили его и вымогали 600 тыс. тенге. Не получив денег, злоумышленники забрали у таксиста автомашину.

Полицейские выяснили, что подозреваемые воспользовались услугами таксиста, которого попросили отвезти их в поселок Казыгурт.

«По дороге пассажиры такси приставили нож к водителю и стали требовать у него деньги. Не получив желаемого, вымогатели стали угрожать потерпевшему физической расправой. Улучив момент, водителю удалось выпрыгнуть на ходу из машины, а затем на попутке добраться до отдела полиции и сообщить о случившемся», - сообщается в ведомстве.

С целью раскрытия преступления сотрудники Казыгуртского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, опросили потерпевшего и других свидетелей. Получив приметы подозреваемых, оперативники принялись за розыск угнанной автомашины.

По информации ведомства, в результате ОРМ полицейские Казыгуртского РОП обнаружили автомашину потерпевшего в соседнем Сарыагашском районе, в 40-50 км от места происшествия.

«В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в поселке Кордай по пути в столицу. Второго схватили в Шымкенте на одной из съемных квартир. Оба задержанных оказались жителями Сарыагашского района, безработные. В свою очередь, стражи порядка вернули похищенную автомашину законному владельцу, который выразил благодарность сотрудникам Казыгуртского РОП. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Вымогательство». Подозреваемые арестованы»,- сообщили в пресс-службе полиции.