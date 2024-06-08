За возгорание на территории «Семей орманы» наказали жителя области Абай. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В противопожарную службу области Абай поступило сообщение, что на территории Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы» произошло возгорание лесопокрытой зоны.

— На место выехали сотрудники ГЛПР «Семей орманы», а также силы и средства ДЧС региона. По прибытию лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га. В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо, — сообщили в МЧС.

Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был привлечен к административной ответственности по статье 367 части 3 КоАП РК виде штрафа на сумму 184 600 тг.