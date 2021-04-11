За вольный выпас скота наказали более 130 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают снижение краж скота на 54%. Полицейские считают, что это результат принятых в комплексе мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года в регионе зарегистрировали всего пять краж скота.

«Снижению этого вида преступлений способствует и разъяснительная работа, и принимаемые сельхозпроизводителями меры, и борьба с бродячим скотом. Наши сотрудники рассказывают владельцам крестьянско-фермерских хозяйств о мерах по сохранности поголовья, таврировании и бирковании животных, об эффективности оборудования загонов охранными системами. С середины прошлого года закон требует, чтобы владельцы пасли скот своими силами либо заключали договоры с пастухами», - сказал заместитель начальника управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

В районах области действует 231 спецзагон, куда отгоняют «бесхозных» животных до установления хозяев. За три месяца в них поместили 394 головы. 133 владельцев привлекли к административной ответственности за допущение вольного выпаса.

«Ещё одна мера — выявление нарушений ветеринарного законодательства. На территории области зарегистрировано 107 убойных и мясоперерабатывающих пунктов. Чтобы не допустить сбыт мяса краденого скота, совместно с представителями заинтересованных ведомств проводим рейды по точкам переработки и реализации мясной продукции, проверяем транспорт, перевозящий скот и мясную продукцию. С начала года выявили 37 нарушений в области ветеринарии», - добавил М.Жумалиев.