Около трех тысяч человек наказали в столице за вандализм

Кроме того, по фактам умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества зарегистрировано более 200 случаев.

— К примеру, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил остановочный павильон на улице Шокана Уалиханова. Установлено, что он нанес несколько ударов по стеклянной двери, в результате чего разбил ее. Согласно постановлению суда, правонарушитель подвергнут аресту сроком на 5 суток.

Во втором случае на проспекте Богенбай батыра 19-летний молодой человек, также в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес удар ногой по внешней облицовке стены частного помещения, повредив рекламную конструкцию и часть стены рядом с теплой остановкой. По факту мелкого хулиганства он был арестован на 10 суток и водворен в специальный приемник для административно арестованных, — говорится в сообщении.