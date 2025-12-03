РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:58, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Около трех тысяч человек наказали в столице за вандализм

    В Астане с начала года за вандализм к ответственности привлечено около 3000 человек, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    автобус, остановка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Кроме того, по фактам умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества зарегистрировано более 200 случаев.

    — К примеру, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил остановочный павильон на улице Шокана Уалиханова. Установлено, что он нанес несколько ударов по стеклянной двери, в результате чего разбил ее. Согласно постановлению суда, правонарушитель подвергнут аресту сроком на 5 суток.

    Во втором случае на проспекте Богенбай батыра 19-летний молодой человек, также в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес удар ногой по внешней облицовке стены частного помещения, повредив рекламную конструкцию и часть стены рядом с теплой остановкой. По факту мелкого хулиганства он был арестован на 10 суток и водворен в специальный приемник для административно арестованных, — говорится в сообщении.

    По данным фактам проводится подсчет суммы материального ущерба, причиненного имуществу, с последующим предъявлением требований о его возмещении.

    Столичная полиция напоминает о недопустимости правонарушений в общественных местах и призывает граждан строго соблюдать закон и порядок.

     

    Теги:
    Астана
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают