За установку спецсигналов наказали водителя в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области привлекли к ответственности водителя за установку спецсигналов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Во время мониторинга социальных сетей на странице одного из пользователей Instagram полицейские ДП Туркестанской области выявили видеозапись автомобиля, разъезжающего по дорогам Сайрамского района, со специальными световыми сигналами. При проверке стражи порядка установили владельца автотранспортного средства Lada Priora.

В отношении нарушителя ПДД составили административные протокола по трем статьям КоАП: по части 2 статьи 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», по части 5 статьи 590 «Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов» и части 2 статьи 603 «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб», а собранные материалы направили в Сайрамский районный суд для принятия законного решения.







