За установку спецсигналов на авто задержали водителя в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При мониторинге социальных сетей на странице одного из пользователей Instagram полицейские обнаружили видеозапись нарушения ПДД несколькими автомашинами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Нарушители разъезжали по дороге со специальными световыми сигналами и без государственных номеров. При проведении розыска установлено, что инцидент произошел в Сайрамском районе, а сама видеозапись сделана месяц назад.

В результате полицией задержан один из нарушителей. Им оказался местный житель, водитель автомашины «Daewoo Nexia». В отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования». Он полностью признал свою вину и заверил, что в дальнейшем не допустит подобных правонарушений. В настоящее время Сайрамским РУП проводятся поиски остальных автомашин.