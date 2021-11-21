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За установку спецсигналов на авто задержали водителя в Туркестанской области

21 Ноября 2021 14:20
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За установку спецсигналов на авто задержали водителя в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При мониторинге социальных сетей на странице одного из пользователей Instagram полицейские обнаружили видеозапись нарушения ПДД несколькими автомашинами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

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Нарушители разъезжали по дороге со специальными световыми сигналами и без государственных номеров. При проведении розыска установлено, что инцидент произошел в Сайрамском районе, а сама видеозапись сделана месяц назад.

В результате полицией задержан один из нарушителей. Им оказался местный житель, водитель автомашины «Daewoo Nexia». В отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования». Он полностью признал свою вину и заверил, что в дальнейшем не допустит подобных правонарушений. В настоящее время Сайрамским РУП проводятся поиски остальных автомашин.


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#Туркестанская область   #Транспорт   #МВД РК  
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