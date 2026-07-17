За убийство и покушение на убийство осудили на 16 лет жительницу Экибастуза

28-летнюю жительницу Экибастуза признали виновной в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины, передает корреспондент агентства Kazinform.

По материалам дела, преступление было совершено 9 января 2026 года во время совместного распития спиртных напитков. Между подсудимой и одной из участниц застолья произошел бытовой конфликт, который впоследствии перерос в нападение.

Согласно материалам суда, сначала женщина причинила потерпевшей телесные повреждения. Затем, вернувшись в квартиру, она нанесла смертельные ранения мужчине, который в тот момент спал. После этого обвиняемая вновь напала на женщину, однако довести преступный умысел до конца не смогла, поскольку потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь.

— Вернувшись в квартиру и опасаясь, что сожитель потерпевшей может отомстить ей, подсудимая решила лишить его жизни, пока он спал, — сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.

Суд признал женщину виновной в убийстве и покушении на убийство. По совокупности преступлений ей назначено 16 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, увеличив срок еще на шесть месяцев.

Как отметили в суде, летом 2025 года осужденная была условно-досрочно освобождена.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемой в совершении убийства и покушении на убийство в Экибастузе.