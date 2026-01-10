РУ
    02:49, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Подозреваемую в жестоком убийстве и покушении задержали в Экибастузе

    По предварительным данным, жительница Экибастуза убила мужчину, а также нанесла ножевые ранения женщине, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Freepik

    В Telegram-канале появились кадры расправы над одной из жертв. Действия происходят в подъезде многоэтажки. Видно, как окровавленная женщина спускается по лестничной площадке. Вслед за ней направляется подозреваемая, которая начинает наносить удары по телу жертвы. В ДП Павлодарской области прокомментировали ситуацию, сообщив что инцидент произошел 9 января в Экибастузе. 

    — Прибывшими сотрудниками полиции на месте было установлено, что в ходе бытового конфликта, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, одному из участников были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Кроме того, еще одна женщина получила ножевые ранения и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ДП региона.

    Отмечается, что подозреваемая задержана и водворена в ИВС. По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

    Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве семьи в Атырауской области объявлен в розыск. 

    Теги:
    Полиция Убийство Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
