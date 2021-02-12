За убийство двух пенсионеров мужчине дали пожизненный срок в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух людей преклонного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам города.

Уголовное дело рассмотрено по факту убийства двух лиц из корыстных побуждений (ст.99 ч.2 п.1,8 УК) и разбойного нападения в отношении пенсионеров (ст.192 ч.3 п.4 УК).

«Cудом установлено, что в июле 2020 года подсудимый О. под видом покупки автомашины, незаконно проник в квартиру пенсионеров супругов К. и А., где внезапно напал на них и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Пожилые люди стали оказывать сопротивление, и в этот момент подсудимый нанес множество ударов ножом в различные части тела, от которых они скончались на месте. В последующем подсудимый О. похитил денежные средства 500 долларов, 360 000 тенге и мобильный телефон», - сообщили в ведомстве.

В суде прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы, а потерпевшие высказали позицию о назначении пожизненного лишения свободы. Подсудимый вину признал частично.

Приговором суда О. признан виновным в убийстве двух человек и разбое, ему назначено максимально строгое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Столь суровое наказание было назначено ввиду того, что осужденный ранее уже был судим за разбой и должных выводов для себя не сделал, пенсионерам было 81 и 89 лет. Приговор не вступил в законную силу.