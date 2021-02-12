За убийство двух пенсионеров мужчине дали пожизненный срок в Алматы
Уголовное дело рассмотрено по факту убийства двух лиц из корыстных побуждений (ст.99 ч.2 п.1,8 УК) и разбойного нападения в отношении пенсионеров (ст.192 ч.3 п.4 УК).
«Cудом установлено, что в июле 2020 года подсудимый О. под видом покупки автомашины, незаконно проник в квартиру пенсионеров супругов К. и А., где внезапно напал на них и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Пожилые люди стали оказывать сопротивление, и в этот момент подсудимый нанес множество ударов ножом в различные части тела, от которых они скончались на месте. В последующем подсудимый О. похитил денежные средства 500 долларов, 360 000 тенге и мобильный телефон», - сообщили в ведомстве.
В суде прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы, а потерпевшие высказали позицию о назначении пожизненного лишения свободы. Подсудимый вину признал частично.
Приговором суда О. признан виновным в убийстве двух человек и разбое, ему назначено максимально строгое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Столь суровое наказание было назначено ввиду того, что осужденный ранее уже был судим за разбой и должных выводов для себя не сделал, пенсионерам было 81 и 89 лет. Приговор не вступил в законную силу.