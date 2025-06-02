За три года казахстанцы добровольно сдали 4 тысячи единиц оружия

В Алматы и Алматинской области в последнее время были зафиксированы несколько преступлений с применением оружия. 9 мая в Талгарском районе Алматинской области произошла перестрелка. В результате конфликта четверо человек госпитализировали.

Спустя через 10 дней произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. Подозреваемый выстрелил в ногу своему знакомому из пистолета.

В связи с этим, агентство Kazinform направило запрос в Министерство внутренних дел, чтобы выяснить, какие меры предпринимаются для изъятия оружия из незаконного оборота и предотвращения преступлений.

Ведомство сообщило, что 21 апреля стартовала ежегодная акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

– Подобные акции проводятся регулярно на протяжении многих лет. Только за период с 2022 по 2025 годы граждане добровольно сдали более 4 тысяч единиц огнестрельного оружия в органы полиции. Эта мера направлена на обеспечение общественной безопасности и профилактику преступлений с применением огнестрельного оружия, – сообщили в министерстве.

По данным департамента полиции Алматы, с 2022 года по настоящее время жители мегаполиса сдали 1 650 единиц гражданского оружия:

в 2022 году – 362 единицы;

в 2023 году – 238;

в 2024 году – 865;

в 2025 году – 185.

Министерство внутренних дел также подчеркнуло, что акция по выкупу оружия – не единственная мера, направленная на обеспечение общественной безопасности.

– Регулярно проводятся региональные и республиканские оперативно-профилактические мероприятия «Оружие» и «Правопорядок», в рамках которых из незаконного оборота изымаются оружие и боеприпасы. Эффективность этих мер подтверждается снижением числа преступлений с применением огнестрельного оружия. За последние 5 лет количество таких преступлений сократилось вдвое: с 221 случая в 2020 году до 118 – в 2024. В этом году, по данным за отчетный период, число подобных преступлений уменьшилось еще на 30 %, – говорится в ответе ведомства.

МВД также напомнило, кто в Казахстане имеет право на владение оружием:

⁠В соответствии со статьей 15 Закона «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, имеют право на приобретение гражданского оружия после получения разрешения в органах внутренних дел по месту жительства;

Граждане Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста, имеют право на приобретение, хранение, ношение и использование метательного оружия (луков и арбалетов) для спортивных целей.

Правоохранительные органы также напомнили, что согласно статье 287 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Лица, незаконно изготовляющие оружие, несут ответственность по статье 288 УК.

По данным министерства, в настоящее время в Казахстане действуют 83 специализированных магазина, занимающихся продажей гражданского и служебного оружия. В Алматы работают 15 охотничьих магазинов. В Алматинской области лицензированы 5 оружейных магазинов, однако работает только один из них.

Напомним, ранее в одном из микрорайоне Алматы мужчина обстрелял автомобиль.