За свалки наказали сотрудников акимата в области Жетысу

В прокуратуре области Жетысу сообщили, что на территории региона функционировали 37 свалок без разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В надзорном органе отметили, что незаконные свалки нанесли вред на окружающую среду в городах Текели и Талдыкорган, а также Ескельдинском, Коксуском и Караталском районах.

«Ранее департамент экологии обращал внимание местных исполнительных органов на эти нарушения. Однако ими меры не приняты и пришлось вмешаться природоохранной прокуратуре. По акту надзора прокуратуры 3 заместителя акима районов и 1 руководитель отдела районного акимата привлечены к административной ответственности по статье 344 КоАП (нарушение экологических требований). Их оштрафовали на общую сумму более 1 млн тенге», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области Жетысу.

Местные исполнительные органы приступили к ликвидации свалок.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства раскритиковал работу по ликвидации свалок. Он заявил, что пока европейские страны используют современные методы ликвидации мусора, в Казахстане до сих применяется устаревший метод – складирование и захоронение.