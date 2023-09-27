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    11:33, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    За свалки наказали сотрудников акимата в области Жетысу

    Свалка
    Фото: пресс-служба прокуратуры области Жетысу.

    В прокуратуре области Жетысу сообщили, что на территории региона функционировали 37 свалок без разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В надзорном органе отметили, что незаконные свалки нанесли вред на окружающую среду в городах Текели и Талдыкорган, а также Ескельдинском, Коксуском и Караталском районах.

    «Ранее департамент экологии обращал внимание местных исполнительных органов на эти нарушения. Однако ими меры не приняты и пришлось вмешаться природоохранной прокуратуре. По акту надзора прокуратуры 3 заместителя акима районов и 1 руководитель отдела районного акимата привлечены к административной ответственности по статье 344 КоАП (нарушение экологических требований). Их оштрафовали на общую сумму более 1 млн тенге», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области Жетысу.

    Местные исполнительные органы приступили к ликвидации свалок.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства раскритиковал работу по ликвидации свалок. Он заявил, что пока европейские страны используют современные методы ликвидации мусора, в Казахстане до сих применяется устаревший метод – складирование и захоронение.

    Теги:
    Экология Жетысуская область
    Автор
    Еламан Турысбеков
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