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За сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусом
1 Января 2022 08:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 85,
в городе Алматы – 73,
в городе Шымкент – 18,
в Акмолинской области –37,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 14,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 19,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 50,
в Костанайской области – 36,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 36,
в СКО – 42,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 988 313 случаев.
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