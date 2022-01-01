За сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 85,

в городе Алматы – 73,

в городе Шымкент – 18,

в Акмолинской области –37,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 14,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 19,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 50,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 36,

в СКО – 42,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 988 313 случаев.