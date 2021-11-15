За сутки зарегистрировано 1 038 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 112,

в городе Алматы – 143,

в городе Шымкент – 4,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 52,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 55,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 112,

в Костанайской области – 113,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 125,

в СКО – 141,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 957 537 случаев

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