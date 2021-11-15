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вчера 23:40
За сутки зарегистрировано 1 038 новых случаев заболевания коронавирусом
15 Ноября 2021 07:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 112,
в городе Алматы – 143,
в городе Шымкент – 4,
в Акмолинской области – 79,
в Актюбинской области – 15,
в Алматинской области – 52,
в Атырауской области – 16,
в ВКО – 55,
в Жамбылской области – 9,
в ЗКО – 17,
в Карагандинской области – 112,
в Костанайской области – 113,
в Кызылординской области – 18,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 125,
в СКО – 141,
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране подтверждено 957 537 случаев
⠀
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