+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За сутки зарегистрировано 1 038 новых случаев заболевания коронавирусом

15 Ноября 2021 07:49
Поделиться:
За сутки зарегистрировано 1 038 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших 19 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 112,

в городе Алматы – 143,

в городе Шымкент – 4,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 52,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 55,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 112,

в Костанайской области – 113,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 125,

в СКО – 141,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 957 537 случаев




Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
Пневмония с признаками КВИ: 43 заболевших
19 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
5 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
6 Казахстанцам объяснили, почему в отношении иностранных авто применяются адммеры
Читайте также
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанцам объяснили, почему в отношении иностранных авто применяются адммеры
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив