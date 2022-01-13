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За сутки в ВКО спасатели эвакуировали 17 человек при задымлении

13 Января 2022 12:53
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За сутки в ВКО спасатели эвакуировали 17 человек при задымлении

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Шемонаихинском районе по улице Заслонова в подъезде жилого двухэтажного дома произошло сильное задымление. По прибытии к месту пожарных подразделений было произведено проветривание, в целях безопасности 10 жителей эвакуировали, из них четверо детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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В Глубоковском районе селе Быструха в отдельно стоящем здании магазина произошел пожар. На момент прибытия огнеборцев огнем были охвачены деревянные конструкции кровли, пол, оконные и дверные блоки, стеллажи и товарные ценности, кровля здания была обрушена. Спасателями ликвидирован огонь на общей площади 140 квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве печного отопления, а именно загорание деревянных конструкций потолочного перекрытия в результате термического воздействия нагретой стенки дымохода топящейся печи.

В Усть-Каменогорске по проспекту Нурсултана Назарбаева в подъезде пятиэтажного дома произошло загорание мусора на площади 0,5 квадратных метра. В ходе разведки в подъезде спасателями ДЧС ВКО была обнаружена жительница 1970 года рождения с признаками отравления продуктами горения, она госпитализирована в больницу. Пожарными эвакуировано семеро жителей, из них трое детей.

В районе Алтай во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции блока хозпостроек. Пожарными ликвидирован огонь на площади 42 квадратных метра и горящие четыре кубометра складированных дров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

ДЧС ВКО напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности, согласно статьи 410 Кодекса Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность.


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#Восточно-Казахстанская область   #Пожар   #ДЧС  
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