За сутки в РК спасено и эвакуировано из квартир по причине пожаров 17 человек

12 Января 2023, 13:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила о 17-и спасенных и эвакуированных из пожара за сутки, передает МИА «Казинформ».

11 января 2023 года поступило сообщение о пожаре на одной из улиц в городе Караганде. В пятиэтажном жилом доме в квартире на пятом этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади три квадратных метра. Силами ДЧС пожар удачно ликвидирован и из горящей квартиры было спасено двое мужчин 1965 года рождения, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Предварительная причина пожара – открытый источник огня.

Также, 11 января текущего года в городе Рудном в девятиэтажном жилом многоквартирном доме произошел внезапный пожар. Все началось с квартиры на первом этаже, где на площади 13 квадратных метров начали загораться мебель и домашние вещи.

Через пять минут пожарные-спасатели прибыли на место и произвели срочную эвакуацию людей по лестничному маршу из соседних квартир в составе 15 человек, из них четверо детей. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был успешно ликвидирован с задействованием сил и средств: 10 человек личного состава и трех единицы техники.

Причина пожара выясняется сотрудниками испытательной пожарной лаборатории.

МЧС настоятельно рекомендует в целях недопущения пожаров строго соблюдать меры безопасности:

- не оставлять непотушенные сигареты и спички;

- следить за исправностью электрических проводов и приборов;

- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;

- не оставлять детей без присмотра взрослых и не допускать игр детей с огнём;

- использовать только исправные печи, газовые и электрические приборы;

- особое внимание уделять лицам, страдающим психическим расстройством, алкоголизмом и злоупотребляющим наркотиками.

О любых предпосылках и фактах происшествий и ЧС звонить по номерам «112» или «101».

Фото: gov.kz