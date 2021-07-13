08:00, 13 Июль 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 3693 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 978,
город Алматы - 535,
город Шымкент - 169,
Акмолинская область - 140,
Актюбинская область - 36,
Алматинская область - 86,
Атырауская область - 334,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Жамбылская область - 52,
Западно-Казахстанская область - 142,
Карагандинская область - 596,
Костанайская область - 95,
Кызылординская область - 60,
Мангистауская область - 141,
Павлодарская область - 134,
Северо-Казахстанская область - 55,
Туркестанская область - 77.
Всего в стране выявлено 462 417 заболевших.