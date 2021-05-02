08:00, 02 Май 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 429,
город Алматы - 685,
город Шымкент - 117,
Акмолинская область - 146,
Актюбинская область - 140,
Алматинская область - 275,
Атырауская область - 88,
Восточно-Казахстанская область - 94,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 157,
Карагандинская область - 237,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 44,
Мангистауская область - 58,
Павлодарская область - 176,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 29.
Всего в стране выявлено 325 499 заболевших.