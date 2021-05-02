За сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 429,

город Алматы - 685,

город Шымкент - 117,

Акмолинская область - 146,

Актюбинская область - 140,

Алматинская область - 275,

Атырауская область - 88,

Восточно-Казахстанская область - 94,

Жамбылская область - 69,

Западно-Казахстанская область - 157,

Карагандинская область - 237,

Костанайская область - 27,

Кызылординская область - 44,

Мангистауская область - 58,

Павлодарская область - 176,

Северо-Казахстанская область - 33,

Туркестанская область - 29.

Всего в стране выявлено 325 499 заболевших.



