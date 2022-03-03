За сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 15

город Алматы - 80

город Шымкент - 2

Акмолинская область - 7

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 10

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 3

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 41

Костанайская область - 16

Кызылординская область - 4

Павлодарская область - 15

Северо-Казахстанская область - 32

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлено 1303063 заболевших.