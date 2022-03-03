Новости
За сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших коронавирусом
3 Марта 2022 08:02
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.kz.
Новости по темеВ Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции Ещё одна психолого-медико-педагогическая консультация открылась в Караганде Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырау
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 15
город Алматы - 80
город Шымкент - 2
Акмолинская область - 7
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 10
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 12
Жамбылская область - 3
Западно-Казахстанская область - 10
Карагандинская область - 41
Костанайская область - 16
Кызылординская область - 4
Павлодарская область - 15
Северо-Казахстанская область - 32
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлено 1303063 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
- В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- О темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19 рассказали в Атырау
- Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырау
- Опыт Турции будут использовать в строящейся больнице на 630 коек в Кокшетау
- Больных COVID-19 не осталось в районных стационарах в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн