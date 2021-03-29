За сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 346,

город Алматы - 415,

город Шымкент - 45,

Акмолинская область - 52,

Актюбинская область - 61,

Алматинская область - 120,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 38,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 94,

Карагандинская область - 88,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 46,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 10.

Всего в стране выявлены 241 873 заболевших.



