08:01, 28 Январь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 125,
город Алматы - 138,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 209,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 71,
Атырауская область - 90,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 79,
Костанайская область - 140,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 221,
Северо-Казахстанская область - 117,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 182530 заболевших.