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    08:01, 28 Январь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 125,

    город Алматы - 138,

    город Шымкент - 13,

    Акмолинская область - 209,

    Актюбинская область - 10,

    Алматинская область - 71,

    Атырауская область - 90,

    Восточно-Казахстанская область - 39,

    Жамбылская область - 24,

    Западно-Казахстанская область - 93,

    Карагандинская область - 79,

    Костанайская область - 140,

    Кызылординская область - 13,

    Мангистауская область - 15,

    Павлодарская область - 221,

    Северо-Казахстанская область - 117,

    Туркестанская область - 16.

    Всего в стране выявлены 182530 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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