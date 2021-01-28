За сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 125,

город Алматы - 138,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 209,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 71,

Атырауская область - 90,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 93,

Карагандинская область - 79,

Костанайская область - 140,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 221,

Северо-Казахстанская область - 117,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлены 182530 заболевших.