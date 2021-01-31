За сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112,

город Алматы - 115,

город Шымкент - 15,

Акмолинская область - 201,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 70,

Атырауская область - 47,

Восточно-Казахстанская область - 79,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 82,

Костанайская область - 102,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 252,

Северо-Казахстанская область - 96,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлены 186 711 заболевших



