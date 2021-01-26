08:01, 26 Январь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 91,
город Алматы - 132,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 215,
Актюбинская область - 0,
Алматинская область - 71,
Атырауская область - 84,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 97,
Карагандинская область - 79,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 197,
Северо-Казахстанская область - 110,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлены 179720 заболевших.