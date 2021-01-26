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    08:01, 26 Январь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 91,

    город Алматы - 132,

    город Шымкент - 7,

    Акмолинская область - 215,

    Актюбинская область - 0,

    Алматинская область - 71,

    Атырауская область - 84,

    Восточно-Казахстанская область - 45,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 97,

    Карагандинская область - 79,

    Костанайская область - 104,

    Кызылординская область - 3,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 197,

    Северо-Казахстанская область - 110,

    Туркестанская область - 8.

    Всего в стране выявлены 179720 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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