За сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 91,

город Алматы - 132,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 215,

Актюбинская область - 0,

Алматинская область - 71,

Атырауская область - 84,

Восточно-Казахстанская область - 45,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 97,

Карагандинская область - 79,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 197,

Северо-Казахстанская область - 110,

Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлены 179720 заболевших.



