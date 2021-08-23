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За сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших коронавирусом

23 Августа 2021 08:00
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За сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 650,

город Алматы - 1615,

город Шымкент - 147,

Акмолинская область - 278,

Актюбинская область - 382,

Алматинская область - 408,

Атырауская область - 310,

Восточно-Казахстанская область - 158,

Жамбылская область - 191,

Западно-Казахстанская область - 93,

Карагандинская область - 913,

Костанайская область - 291,

Кызылординская область - 124,

Мангистауская область - 219,

Павлодарская область - 320,

Северо-Казахстанская область - 159,

Туркестанская область - 56.

Всего в стране выявлено 743 220 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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