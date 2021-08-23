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вчера 22:50
За сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших коронавирусом
23 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 650,
город Алматы - 1615,
город Шымкент - 147,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 382,
Алматинская область - 408,
Атырауская область - 310,
Восточно-Казахстанская область - 158,
Жамбылская область - 191,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 913,
Костанайская область - 291,
Кызылординская область - 124,
Мангистауская область - 219,
Павлодарская область - 320,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 56.
Всего в стране выявлено 743 220 заболевших.
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