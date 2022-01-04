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За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
4 Января 2022 08:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75,
город Алматы - 65,
город Шымкент - 61,
Акмолинская область - 37,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 38,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 27,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 989556 заболевших.
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