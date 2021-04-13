08:00, 13 Апрель 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 337,
город Алматы - 598,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 90,
Актюбинская область - 85,
Алматинская область - 263,
Атырауская область - 34,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 113,
Карагандинская область - 203,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 51,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 31,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 273 825 заболевших.