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    08:00, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 337,

    город Алматы - 598,

    город Шымкент - 20,

    Акмолинская область - 90,

    Актюбинская область - 85,

    Алматинская область - 263,

    Атырауская область - 34,

    Восточно-Казахстанская область - 20,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 113,

    Карагандинская область - 203,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 51,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 57,

    Северо-Казахстанская область - 31,

    Туркестанская область - 24.

    Всего в стране выявлено 273 825 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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