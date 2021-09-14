За сутки в Казахстане выявлен 2801 заболевший коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2801 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 324,

город Алматы - 611,

город Шымкент - 99,

Акмолинская область - 187,

Актюбинская область - 104,

Алматинская область - 218,

Атырауская область - 77,

Восточно-Казахстанская область - 152,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 31,

Карагандинская область - 381,

Костанайская область - 156,

Кызылординская область - 44,

Мангистауская область - 86,

Павлодарская область - 197,

Северо-Казахстанская область - 75,

Туркестанская область - 28.

Всего в стране выявлено 845 388 заболевших.



