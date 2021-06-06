08:05, 06 Июнь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлен 1191 заболевший коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1191 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 210,
город Алматы - 154,
город Шымкент - 50,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 24,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 53,
Восточно-Казахстанская область - 88,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 87,
Карагандинская область - 184,
Костанайская область - 37,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 48,
Павлодарская область - 58,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 394075 заболевших.