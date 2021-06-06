За сутки в Казахстане выявлен 1191 заболевший коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1191 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 210,

город Алматы - 154,

город Шымкент - 50,

Акмолинская область - 75,

Актюбинская область - 24,

Алматинская область - 60,

Атырауская область - 53,

Восточно-Казахстанская область - 88,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 87,

Карагандинская область - 184,

Костанайская область - 37,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 48,

Павлодарская область - 58,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлены 394075 заболевших.



