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За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 131 человек
25 Августа 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 23.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».
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Так, лидером антирейтинга является Алматы (30 смертей). В топ антирейтинга также вошли Шымкент (17 смертей), Карагандинская область (13 смертей), Нур-Султан (12 смертей), Амолинская (8 смертей), Атырауская (8 смертей) и Мангистауская (8 смертей) области.
Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 131 человек. Как сообщалось ранее, от ковидной пневмонии за сутки скончались 26 человек.
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