За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 131 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 23.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга является Алматы (30 смертей). В топ антирейтинга также вошли Шымкент (17 смертей), Карагандинская область (13 смертей), Нур-Султан (12 смертей), Амолинская (8 смертей), Атырауская (8 смертей) и Мангистауская (8 смертей) области.

Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 131 человек. Как сообщалось ранее, от ковидной пневмонии за сутки скончались 26 человек.