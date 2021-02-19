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    08:00, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 901 человек заболел коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 901 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 136, город Алматы - 103, город Шымкент - 10, Акмолинская область - 86, Актюбинская область - 20, Алматинская область - 57, Атырауская область - 39, Восточно-Казахстанская область - 61, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 83, Карагандинская область - 57, Костанайская область - 69, Кызылординская область - 17, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 103, Северо-Казахстанская область - 39, Туркестанская область - 2.

    Всего в стране выявлено 205825 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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