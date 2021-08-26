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За сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области
26 Августа 2021 18:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За сутки Covid-19 выявили у 316 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 316 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 180 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 42 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 22 заболевших, в Индерском районе - 16, в Исатайском - 20, в Кызылкогинском районе - 10, в Курмангазинском районе - 12, в Макатском районе - 4, в Махамбетском районе - 10 человек.Заболевание у 178 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 138 человек симптоматика отсутствует.
За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 539 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 8 469 человек, в модульной больнице - 188, во второй областной больнице – 177 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 59, в кардиоцентре - 100, в ж/д больнице - 90 пациентов, в областной больнице - 111, в общежитиях- 81, в районных инфекционных стационарах - 316. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 316 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
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