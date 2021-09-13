АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 86 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 86 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 56 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 13 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено четверо заболевших, в Индерском районе - двое, в Исатайском районе - трое, в Кызылкогинском районе - один, в Макатском районе - два, в Махамбетском районе - пять человек.

Заболевание у 48 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 38 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 478 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3 028 человек, в модульной больнице - 151, во второй областной больнице – 135 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 61, в кардиоцентре - 13, в железнодорожной больнице - 14 пациентов, в областной больнице - 11, в общежитиях - 33, в районных инфекционных стационарах - 147. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 136 человек.



По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной зоне».