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За сутки 87 казахстанцев заболели коронавирусом

4 Января 2023, 08:38
За сутки 87 казахстанцев заболели коронавирусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 87 случаев заболевания коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Казахстане, еще два человека заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 2 600 человек (–2 406+ и 194 КВИ-), из них в стационарах находится 259 пациентов, на амбулаторном – 2 341 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента, - говорится в сообщении Минздрава РК.


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