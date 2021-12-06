За сутки 632 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 102,

в городе Алматы – 66,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 101,

в Костанайской области – 71,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 77,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 975 782 случая.⠀



