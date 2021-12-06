Новости
За сутки 632 человека заболели коронавирусом в Казахстане
6 Декабря 2021 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Новости по темеИнститут антикоррупционного комплаенса заработал в акмолинских медорганизациях Запись на платную вакцинацию Pfizer началась в Алматы 363 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 102,
в городе Алматы – 66,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 12,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 16,
в Карагандинской области – 101,
в Костанайской области – 71,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 77,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 975 782 случая.⠀
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 791 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане
- Коронавирус в мире: новая волна в Великобритании, в Австралии закрыли парламент, омикрон-штамм в Норвегии
- Институт антикоррупционного комплаенса заработал в акмолинских медорганизациях
- О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау
- Вакцинация беременных идет медленными темпами в СКО
- Запись на платную вакцинацию Pfizer началась в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Жанар Смаилова
954-047