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За сутки 632 человека заболели коронавирусом в Казахстане

6 Декабря 2021 08:01
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За сутки 632 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 102,

в городе Алматы – 66,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 101,

в Костанайской области – 71,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 77,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 975 782 случая.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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