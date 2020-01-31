За сутки 43 человека погибли в Китае от нового коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За истекшие сутки в Китае от нового типа коронавируса 2019-nCov скончалось 43 человека, подтверждено 1982 новых случаев заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Госкомитета КНР по делам здравоохранения.

При этом из 43 летальных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй (в Ухане – 30 погибших), которая стала эпицентром распространения нового типа коронавируса. За пределами провинции Хубэй единственный смертельный случай произошел в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

По последним данным, в Китае зафиксировано 9692 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса. Число летальных исходов достигло 213. После успешного прохождения курса лечения 171 человек выписаны из больниц.

Более 15 тысяч человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз не подтвержден. В карантине находятся еще более 100 тысяч человек.