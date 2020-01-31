+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -8 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За сутки 43 человека погибли в Китае от нового коронавируса

31 Января 2020 08:05
Поделиться:
За сутки 43 человека погибли в Китае от нового коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За истекшие сутки в Китае от нового типа коронавируса 2019-nCov скончалось 43 человека, подтверждено 1982 новых случаев заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Госкомитета КНР по делам здравоохранения.

Новости по теме
Международный режим ЧС объявлен в связи со вспышкой коронавируса в Китае
Полицейские задержали врача, распространившего ложную информацию о коронавирусе Даурен Абаев: Поводов для паники в связи с коронавирусом в Китае нет В Пекине перестраивают больницу «Сяотаншань»

При этом из 43 летальных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй (в Ухане – 30 погибших), которая стала эпицентром распространения нового типа коронавируса. За пределами провинции Хубэй единственный смертельный случай произошел в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

По последним данным, в Китае зафиксировано 9692 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса. Число летальных исходов достигло 213. После успешного прохождения курса лечения 171 человек выписаны из больниц.

Более 15 тысяч человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз не подтвержден. В карантине находятся еще более 100 тысяч человек.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив