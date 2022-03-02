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За сутки 260 человек заболели коронавирусом в Казахстане

2 Марта 2022 08:02
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За сутки 260 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 21,

в городе Алматы – 90,

в городе Шымкент – 2,

в Акмолинской области –9,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 27,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 14,

в СКО – 28,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #МИИР РК  
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