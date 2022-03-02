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За сутки 260 человек заболели коронавирусом в Казахстане
2 Марта 2022 08:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 21,
в городе Алматы – 90,
в городе Шымкент – 2,
в Акмолинской области –9,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 27,
в Костанайской области – 25,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 14,
в СКО – 28,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.
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