08:16, 26 Октябрь 2021 | GMT +6
За сутки 1668 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1668 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 18
город Алматы - 183
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 125
Актюбинская область - 103
Алматинская область - 58
Атырауская область - 45
Восточно-Казахстанская область - 153
Жамбылская область - 7
Западно-Казахстанская область - 186
Карагандинская область - 143
Костанайская область - 238
Кызылординская область - 17
Мангистауская область - 27
Павлодарская область - 192
Северо-Казахстанская область - 114
Туркестанская область - 51
Итого выздоровевших в Казахстане - 874647.