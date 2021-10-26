За сутки 1668 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1668 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 18

город Алматы - 183

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 125

Актюбинская область - 103

Алматинская область - 58

Атырауская область - 45

Восточно-Казахстанская область - 153

Жамбылская область - 7

Западно-Казахстанская область - 186

Карагандинская область - 143

Костанайская область - 238

Кызылординская область - 17

Мангистауская область - 27

Павлодарская область - 192

Северо-Казахстанская область - 114

Туркестанская область - 51

Итого выздоровевших в Казахстане - 874647.