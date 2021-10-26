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    08:16, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сутки 1668 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1668 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 18

    город Алматы - 183

    город Шымкент - 8

    Акмолинская область - 125

    Актюбинская область - 103

    Алматинская область - 58

    Атырауская область - 45

    Восточно-Казахстанская область - 153

    Жамбылская область - 7

    Западно-Казахстанская область - 186

    Карагандинская область - 143

    Костанайская область - 238

    Кызылординская область - 17

    Мангистауская область - 27

    Павлодарская область - 192

    Северо-Казахстанская область - 114

    Туркестанская область - 51

    Итого выздоровевших в Казахстане - 874647.


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